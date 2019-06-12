2019-06-12T16:04:55+03:00
Происшествия

В Советске на отдыхе у реки Неман пропал шестилетний мальчик

Полиция и сотрудники МЧС ведут интенсивные поиски ребенка
Игорь ОРЕХОВ
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Всех, кто может сообщить о местонахождении Артема, просят обратиться в полицию.Всех, кто может сообщить о местонахождении Артема, просят обратиться в полицию.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Сообщение о том, что на пляже реки Неман в Советске пропал малолетний ребенок, поступило в полицию в 13:05. По предварительной информации, в черте города у завода «ТИПЕК» отдыхала семья – отец, мать и их шестилетний сын. В какой-то момент родители выпустили мальчика из вида, а когда хватились, найти не смогли.

- Сразу после получения информации о пропавшем без вести по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции, - рассказала начальник пресс-службе регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – В известность были поставлены сотрудники МЧС. В настоящее время ведутся интенсивные поиски малыша.

Спасатели и полицейские, разбившись на группы, обследуют прибрежные заросли, на реке работают водолазы. Надежда обнаружить ребенка живым пока сохраняется. Артем Смоловский был одет в плавки зеленого цвета в белую полоску. Всех, кто может помочь в поисках, просят обращаться в дежурную часть МО МВД РФ «Советский» по телефону 8 (40161) 3-66-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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