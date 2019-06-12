2019-06-12T17:01:56+03:00
Общество

Калининградец хочет заставить чиновников оборудовать сельские дороги тротуарами

Житель Гусевского городского округа подал в суд на местную администрацию
Игорь ОРЕХОВ
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Житель поселка Приозерное устал бояться. Мужчина, как он сам объяснил, каждый день вынужден рисковать собственной жизнью, передвигаясь по дорогам Михайловского территориального отдела администрации Гусевского городского округа. Ибо эти трассы не оборудованы даже элементарными тротуарами, не говоря уже о такой роскоши, как специальные дорожки для пешеходов. И последние вынуждены делить с водителями автотранспорта проезжую часть, находясь в заведомо более уязвимом положении.

Осенью прошлого года сельчанин обратился к чиновникам с заявлением об «устранении нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения». Как можно догадаться, никаких изменений к лучшему с тех пор не последовало. И тогда наш правдоискатель решил сделать следующий шаг, направив исковое заявление в Гусевский городской суд, чтобы заставить-таки окружную администрацию соблюсти требования действующего законодательства. Предварительное заседание по делу назначено на 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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