В Калининграде в здании судмедэкспертизы произошел взрыв
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в минувшую среду 12 июня ЧП сучилось на улице Павлика Морозова. На часах было 11:45, когда поступило сообщение о пожаре трехэтажном здании.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на третьем этаже здания в помещении судмедэкспертизы в одном из кабинетов произошел взрыв холодильника. После этого и начался пожар, горел холодильник. Огонь повредил сайдинг стены на площади 6 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.
ИСТОЧНИК KP.RU