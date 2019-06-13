2019-06-13T10:05:46+03:00
Происшествия

В Калининграде в здании судмедэкспертизы произошел взрыв

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в минувшую среду 12 июня ЧП сучилось на улице Павлика Морозова. На часах было 11:45, когда поступило сообщение о пожаре трехэтажном здании.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на третьем этаже здания в помещении судмедэкспертизы в одном из кабинетов произошел взрыв холодильника. После этого и начался пожар, горел холодильник. Огонь повредил сайдинг стены на площади 6 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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