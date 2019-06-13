В Калининграде выставку «Сокровища музеев России» в первый день посетили более 1200 человек

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-13T10:55:36+03:00

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В праздничный День России, 12 июня, в Музее изобразительных искусств Калининграда открылась выставка «Сокровища музеев России», которая стала продолжением одноименной выставки, с большим успехом прошедшей в прошлом году в Москве в «Манеже». В первый день выставку в красивейшем здании бывшей кенигсбергской биржи посетили более 1200 человек. Об этом «Комсомолке» рассказала директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

- День открытия, который совпал с Днем России, был особенным днем. Много мероприятий в городе, фестиваль в Королевских воротах. Наконец, погода внесла свои коррективы. И все же нас посетили 1253 человека. Заинтересованность калининградцев радует. Были замечены, конечно, и туристы, которые тут же делились впечатлениями в соцсетях, - говорит Галина Заболотская. – Мы готовимся принимать не меньшее количество посетителей ежедневно.

Посетители смогли увидеть шедевры, среди которых картины Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Ивана Крамского, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Валентина Серова и других выдающихся русских художников.

В экспозиции около 50 произведений из 17 ведущих региональных музеев России. Многообразие имен и все жанры живописи: портрет, пейзаж, исторические полотна и жанровые сцены. Калининград представлен двумя произведениями: «Русь» Бориса Лавренко (Калининградский музей изобразительных искусств) и «Письмо с фронта» Александра Лактионова (Калининградский историко-художественный музей).

Отметим, на выставке действует мультимедийное сопровождение. На ближайшее время запланирован курс лекций от искусствоведов и представителей Третьяковской галереи.

Посетить выставку «Сокровища музеев России» можно до 28 июля совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU