СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-13T10:52:12+03:00

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В День России в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде прошел фестиваль национальных культур «Мы вместе – мы едины!» Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль открылся шествием представителей национально-культурных сообществ и творческих коллективов области. Продолжился праздник гала-концертом.

На центральных аллеях прошла ярмарка народных промыслов. На площадках были представлены тринадцать национальных подворий с выставками декоративно-прикладного искусства, творческими выступлениями, мастер-классами, демонстрацией фрагментов народных обрядов и забав.

В течение дня для гостей праздника были организованы арт-пространство «Народные истоки» и интерактивная площадка «Фонтан дружбы народов». Во время фестиваля у калининградцев и гостей праздника была возможность высказать пожелания на тему сохранения дружбы народов. Возле фонтана парка хореографические ансамбли состязались в конкурсе на лучшую тематическую композицию.

ИСТОЧНИК KP.RU