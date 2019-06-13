В Калининграде 12 улиц остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-13T10:57:12+03:00

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В Калининграде в четверг, 13 июня, отключена холодная вода в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов воды не будет на ул. Лаптевых, 9-25, пер. Лаптевых, 5, 6, ул. А. Суворова, 141-145, 145б, ул. К. Заслонова, 1-33, 2-34, ул. Кремлевская, 1-11, 2-22, ул. Курнакова, 1-11, 2-6,, 4б-40, ул. Российская, 1, 2-8, ул. Щепкина, 1-53, 6-36, ул. Айвазовского, 31-43, ул. Лобачевского, 10-20, 13-21, ул. Шишкина, 16, 16а-б, 18, 25, 27, 26-32, 32а.

До 17 часов отключат от холодной воды дома по ул.Артиллерийская, 27-31, 37-41, 51а (ВНС), 53-59.

Без света до 18 часов останутся дома на ул. Нарвская, 47б, 49а, 51, 51а, 53-61, 62, ул. Ген. Челнокова, 3, пр-т Мира, 23-27, ул. Серж. Колоскова, 1а, пр-т Победы, 2-6.

ИСТОЧНИК KP.RU