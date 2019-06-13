Пограничники нашли тело шестилетнего мальчика, утонувшего в реке Неман

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-13T11:23:26+03:00

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В четверг рано утром было обнаружено тело шестилетнего ребенка, который без вести пропал в среду, 12 июня. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Калининградской области СК России, Артем Смоловский утонул, его тело обнаружили в реке в полутора километрах от того места, где отдыхала его семья. Как уточнило издание "Клопс.Ru", тело ребенка обнаружили пограничники.

Напомним, сообщение о том, что на пляже реки Неман в Советске пропал малолетний ребенок, поступило в полицию в среду в 13:05. В черте города у завода «ТИПЕК» отдыхала семья – отец, мать и их шестилетний сын. В какой-то момент родители выпустили мальчика из вида, а когда хватились, найти не смогли.

Поисками занимались полицейские, спасатели и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU