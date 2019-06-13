Завершена работа над вторым сезоном «Преступления», съемки которого проходили в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-13T11:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершена работа над вторым сезоном детектива «Преступление» для канала «Россия», съемки которого проходили весной в Калининградской области. Об этом сообщается в группе «ВайТ Медиа» в ВК.

Сериал создан на основе популярного датского формата Forbrydelsen.

- Если фабула первого сезона датского «Преступления» сразу была близка и понятна нашему зрителю, и нам не пришлось ничего глобально менять, то второй сезон для адаптации оказался слишком сложным. К тому же мы решили, что не хотим убивать главного героя, следователя Андрея Чистякова в исполнении Павла Прилучного, как это происходит в конце первого сезона оригинала, - рассказала продюсер сериала Юлия Сумачева, отметив, что «удалось придумать очень интересную и классную историю».

Отметим, кроме улиц Калининграда, в кадр попал перрон Южного вокзала, Светловский судоремонтный завод, Калининградский порт, банк.

В фильме снимались: Павел Прилучный, Дарья Мороз, Виталий Кищенко, Артем Ткаченко, Вячеслав Ветров, Мария Миронова и другие актеры.

Напомним, калининградская часть съемок второго сезона сериала «Преступление» завершилась еще в марте. Было порядка 40-45 съемочных дней. После них вся съемочная группа уехала в Москву доснимать 12-серийный фильм «Преступление».

Второй сезон сериала «Преступление» выйдет на экран осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU