2019-06-13T12:04:49+03:00
Общество

В Калининграде остановлены на ремонт РТС «Балтийская» и семь котельных

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в четверг для проведения планово-профилактического ремонта остановлена РТС «Балтийская». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы и отсутствие горячей воды в микрорайоне продлятся до 19 июня.

Также на ремонт до 26 июня остановлены семь котельных - на ул. Земнухова, мкрн Прибрежном, Аллея Смелых 152 а , ул. Летняя 50 а, П. Морозова 5 б, Можайская 30, ул. Красносельская 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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