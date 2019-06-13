В Калининграде остановлены на ремонт РТС «Балтийская» и семь котельных
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в четверг для проведения планово-профилактического ремонта остановлена РТС «Балтийская». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы и отсутствие горячей воды в микрорайоне продлятся до 19 июня.
Также на ремонт до 26 июня остановлены семь котельных - на ул. Земнухова, мкрн Прибрежном, Аллея Смелых 152 а , ул. Летняя 50 а, П. Морозова 5 б, Можайская 30, ул. Красносельская 14.
ИСТОЧНИК KP.RU