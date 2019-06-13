В Зеленоградском районе в ДТП погиб мотоциклист
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду днем в Зеленоградском районе в ДТП погиб мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на втором километре автодороги «Холмогоровка – Коврово». 34-летняя водитель «Митсубиси» при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и врезалась в двигающийся в попутном направлении мотоцикл.
В результате столкновения 40-летний мотоциклист от полученных ранений скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU