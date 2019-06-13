2019-06-13T12:22:37+03:00
Происшествия

В Зеленоградском районе в ДТП погиб мотоциклист

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду днем в Зеленоградском районе в ДТП погиб мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на втором километре автодороги «Холмогоровка – Коврово». 34-летняя водитель «Митсубиси» при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и врезалась в двигающийся в попутном направлении мотоцикл.

В результате столкновения 40-летний мотоциклист от полученных ранений скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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