2019-06-13T12:35:31+03:00
Спорт

Регбисты из Калининграда выиграли золото международного турнира в Литве

Соревнования проводились в Шяуляе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Литовский Шауляй принял международный турнир по регби, собрав 10 команд ребят до 15 лет из городов Литвы, Латвии и России.

Калининградская команда, представленная учащимися спортшколы Гурьевска, выиграла полуфинал и финал.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, это был этап подготовки наших спортсменов к финальной части Спартакиады учащихся России, где уже через месяц впервые выступят юноши и девушки калининградского регби.

В минспорта отметили, что в эти дни проводится и ежегодный регбийный учебно-тренировочный лагерь «Янтарный берег» с участием калининградских и тверских команд, который 14 июня завершится на базе регионального спортивно-оздоровительного лагеря имени Лени Голикова в Зеленоградске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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