2019-06-13T12:47:03+03:00
Общество

Алиханов дал два месяца компаниям, в которых платят серые зарплаты

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградские компании, выплачивающие зарплату «в конвертах», будут признаны ненадежными работодателями со всеми вытекающими последствиями. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на заседании комиссии были приглашены представители шести компаний: ОАО «Молоко», ООО «Стройиндустрия», ООО «Калининградский деликатес», ООО «Мегаполис», ООО «Балтика-Советск» и ООО «Балтфиштрейд». На эти компании больше всего жаловались по поводу выплаты серых зарплат через специальный онлайн-сервис.

- Мы предлагаем вам в течение двух месяцев изменить ситуацию с заработной платой в ваших компаниях. Если она останется без изменений, мы совместно с правоохранительными органами будем предпринимать необходимые меры, – сказал Антон Алиханов.

Также представителей этих компаний предупредили, что они могут стать объектом внеплановых проверок Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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