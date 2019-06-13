Не стало основателя кафедры автомобильного транспорта БГА

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-13T12:53:54+03:00

Валерий Селюков умер на 58-м году жизни

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На 58-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Селюков, старший преподаватель кафедры автомобильного транспорта и сервиса автомобилей БГАРФ. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Валерий Селюков был одним из основателей кафедры автомобильного транспорта. Он стоял у истоков подготовки специалистов и бакалавров направления «Технология транспортных процессов» в БГАРФ.

Прощание состоится в ритуальном зале БСМП в 11:00 в пятницу 14 июня. Отпевание – в 12:00 в храме преподобного Герасима Болдинского на ул. Колхозной, 41.

ИСТОЧНИК KP.RU