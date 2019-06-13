Начало хаоса: На Окружной в Калининграде произошло два ДТП
Фото: Никита БарбаричФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде существенно затруднено движение на Большой Окружной. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Сообщается, что на перекрестке с ул. Емельянова произошло два ДТП.
- Там что-то невообразимое, ребята!! Ехала с моста на Емельянова, благо в эту кашу не попала!! С моста смотрится вообще как куча металла, - написала одна из очевидцев.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU