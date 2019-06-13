Жителя Черняховска отправили на 8 лет в колонию за сбыт наркотиков
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Жителя Черняховска осудили за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
34-летний мужчина купил 2,25 гр карфентанила и героиновую смесь массой 3 грамма и расфасовал их на дозы. Затем часть наркотиков он поместил в «закладку», оставшиеся хранил при себе. После его задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Суд согласился с мнением гособвинителя, признал черняховца виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и отправил в колонию строгого режима на 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU