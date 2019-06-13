В Немане бухгалтер бюджетного учреждения незаконно выписывала себе премии

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-13T14:32:10+03:00

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В Немане за присвоение осудили бухгалтера муниципального бюджетного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

42-летняя сотрудница «Комплексного центра социального обслуживания населения» не только начисляла себе доплаты к окладу. Она еще и искажала в свою пользу приказы руководства, благо у нее был доступ к печати учреждения и факсимильной подписи руководителя. Это также позволяло ей незаконно получать деньги.

Всего за полтора года она незаконно получила более 94 тысяч рублей. Суд оштрафовал ее на 54 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU