2019-06-13T14:37:04+03:00
Общество

В Калининградской области девять выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по выбору

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В четверг, 13 июня, стали известны результаты экзаменов по химии и истории. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Восемь выпускников набрали максимальный балл по химии. Среди них – представители гимназии №32 Варвара Клипперт и Александра Гладыш, одиннадцатиклассники лицея №17 Никита Толкачев и Анна Тарасенко. Также сто баллов получили Екатерина Исаенко (школа №46), Анна Монаршенко (лицей №35 им. В.В. Буткова), Дарья Мацакова (лицей №49) и Сергей Аракелов (лицей №1 г. Балтийска). Всего ЕГЭ по химии сдавали 511 человек, из них каждый восьмой выпускник набрал более 80 баллов. Не справились с экзаменационными работами 6,7% выпускников (в 2018 – 11,32%).

Из 475 участников экзамена по истории 71 человек (15%) получил более 80 баллов. Максимальный результат по региону (100 баллов) показала выпускница школы №56 Калининграда Екатерина Шарамкина. Не сдали экзамен всего 2,5% участников (в 2018 – 3,36%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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