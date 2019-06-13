В Калининградской области продолжается розыск пропавшей 15-летней девочки
В Калининградской области продолжается розыск пропавшей 15-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
15-летняя Иона Лазарчук 1 июня около 15.00 ушла из дома, расположенного СНТ «40 лет Победы» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч.
Была одета: черные зауженные брюки с замками молниями по бокам, белая футболка с коротким рукавом с рисунками цветов, черные кроссовки с белыми полосками. При себе имела голубой рюкзак с коричневыми лямками.
Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить в отдел полиции по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-202, 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102 (с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU