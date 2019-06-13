2019-06-13T15:05:47+03:00
Общество

В Калининграде приставы арестовали имущество управляющей компании, задолжавшей за свет 10 млн

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде судебные приставы арестовали имущество управляющей компании, задолжавшей за свет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

На 1 мая просроченная задолженность ООО «УК Ремикс» за электроэнергию составила 10,2 млн рублей. Устав ждать деньги, энергетики направил исполнительный лист, выданный Арбитражным судом, в службу судебных приставов.

После этого приставы наложили арест на имущество управляющей компании, в частности, аресту была подвергнута организационная техника что в свою очередь негативно скажется на процессе работы управляющей компании.

- Кроме того, руководству компании было вынесено предупреждение, о том, что в случае неоплаты задолженности в ближайшее время арестованное имущество будет реализовано в счет погашения долга за электроэнергию, - заявили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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