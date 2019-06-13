2019-06-13T15:09:41+03:00
Общество

В День России саперы Балтфлота обезвредили девять боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В среду, 12 июня, военные саперы обезвредили девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На улице Зоологическая в Калининграде обезвредили ручную гранату Ф-1, с территории Балтийской Косы вывезли реактивный снаряд М-28.

152-мм артиллерийский снаряд и 82-мм минометная мина обезврежены в карьере «Яблоневский» на территории Гурьевского района, в районе поселка Суходолье на территории Гвардейского района разминирована 82-мм минометная мина, один 76-мм артиллерийский снаряд вывезен из Гурьевска, в районе ж\д станции «Застава» под Балтийском обезврежены 152-мм артиллерийский снаряд и две минометные мины калибра 82 и 76-мм.

Все смертельно опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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