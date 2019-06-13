2019-06-13T15:16:15+03:00
Общество

На пляже в Янтарном за один день родители четырежды теряли своих детей

Об этом сообщил мэр курортного города Алексей Заливатский
Кирилл Алексеев
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На своей странице в Фейсбуке глава Янтарного Алексей Заливатский призвал родителей внимательнее следить за своими детьми во время пляжного отдыха. По словам мэра, в среду, в самый жаркий день июня, в Янтарном родители четырежды теряли своих детей!

"Сегодня за день родители четыре раза теряли своих детей.Четыре! - написал Алексей Заливатский. - Да, всех нашли. Но один случай, особенный. Мама потеряла трехлетнего ребенка. И кто-то сказал что видел как «мужик нес какую-то девочку завернутую в полотенце, а она кричала: «Мама, мама...». Тут же мамочкой делается вывод, что ребенка похитили! Звонит на 112. Понеслась. Нужно немедленно вводить план-перехват, блокировать весь Янтарный (а к нам как раз пол Калининграда приехало), включать систему оповещения, ну и далее по списку... Но тут ребёнка принёс спасатель. Ура, все счастливы".

Завершается пост призывом к родителям:

"А у меня ОГРОМНАЯ просьба к родителям. Смотрите за своими детьми. Море рядом и всякое может случится. Мы конечно поможем, но смотрите".

ИСТОЧНИК KP.RU

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