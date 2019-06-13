11 калининградцев выиграли гранты всероссийского конкурса молодежных проектов

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-13T16:29:14+03:00

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Одиннадцать жителей Калинингрсдкой области стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц. Конкурс был организован Федеральным агентством по делам молодёжи. В целом молодые представители Калининградской области получили грантовую поддержку в размере 18 млн 650 тысяч рублей.

Победителями стали Павел Асаналиев (Калининград) с проектом «Карьерный навигатор» (грант – 2,5 млн рублей), Максим Ватутин (Багратионовск, «Наша Сила», 350 тысяч), Виктор Голубенко (Гурьевск, экологический медиа-проект «Разделяй и властвуй», 1 млн), Мария Ермакова (Калининград, фестиваль искусств «АРТ парк», 600 тысяч), Елена Ефимова (Калининград, спортивно-туристический слет «Вызов принят», 1,5 млн), Александр Мокшев (Калининград, «Экологический десант 2.0», 2,3 млн), Анастасия Радькова (Калининград, «Будь в движении – будь в студенческих отрядах», 2,5 млн), Мария Скульбина (Калининград, «ART CAMP 2019», 2,4 млн), Сергей Худяков (Калининград, «Утро с Teddy», 600 тысяч), Нуне Шевцова (Калининград, «Дороги памяти», 2,7 млн), Валерия Шестеринова (Калининград, студенческий фестиваль авторской песни «Созвездие», 2,2 млн).

Кроме того, Анна Степченко на Всероссийском форуме «Таврида» выиграла грант в размере 700 тысяч рублей на реализацию в Калининграде проекта «KaliningrART». По словам победительницы, этот проект должен изменить отношение к стрит-арту, доказать, что это не вандализм, а создание новых точек притяжения.

ИСТОЧНИК KP.RU