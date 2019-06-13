В Музей изобразительных искусств передадут работы Кукрыниксов и других художников ХХ века
Коллекцию Калининградского музея изобразительных искусств пополнят более 3 тысяч экспонатов. Известно об этом стало на открытии выставки «Сокровища музеев России».
Речь идет о 3064 предметах живописи, графики и скульптуры из государственного музейного фонда. Для нашего Музея изобразительных искусств это историческое событие, ведь столь масштабную коллекцию учреждение культуры получает впервые.
- Сейчас Министерство культуры вместе с подведомственной организацией РОСИЗО занимается распределением бывшей коллекции Международной конфедерации Союза художников России, которая в прошлом году была признана достоянием государства, это более 50 тысяч предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, – пояснил директор Департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, который приезжал в Калининград.
Среди экспонатов, которые получит калининградский музей, работы выдающихся художников второй половины XX века: Кукрыниксов, Игоря Грабаря, Владимира Фаворского, Дмитрия Жилинского, Николая Андронова, Игоря Обросова, Евгения Кибрика и многих других
- Это очень качественная коллекция. Как только экспонаты прибудут в Калининград, мы покажем их в рамках отдельной выставки, – пообещала директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.
ИСТОЧНИК KP.RU