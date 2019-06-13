В Музей изобразительных искусств передадут работы Кукрыниксов и других художников ХХ века

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-13T17:13:16+03:00

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Коллекцию Калининградского музея изобразительных искусств пополнят более 3 тысяч экспонатов. Известно об этом стало на открытии выставки «Сокровища музеев России».

Речь идет о 3064 предметах живописи, графики и скульптуры из государственного музейного фонда. Для нашего Музея изобразительных искусств это историческое событие, ведь столь масштабную коллекцию учреждение культуры получает впервые.

- Сейчас Министерство культуры вместе с подведомственной организацией РОСИЗО занимается распределением бывшей коллекции Международной конфедерации Союза художников России, которая в прошлом году была признана достоянием государства, это более 50 тысяч предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, – пояснил директор Департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, который приезжал в Калининград.

Среди экспонатов, которые получит калининградский музей, работы выдающихся художников второй половины XX века: Кукрыниксов, Игоря Грабаря, Владимира Фаворского, Дмитрия Жилинского, Николая Андронова, Игоря Обросова, Евгения Кибрика и многих других

- Это очень качественная коллекция. Как только экспонаты прибудут в Калининград, мы покажем их в рамках отдельной выставки, – пообещала директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

ИСТОЧНИК KP.RU