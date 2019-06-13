2019-06-13T17:23:11+03:00
Общество

Министр: Работы по ремонту моста в поселке Ласкино закончат в течение месяца

Виктор Сергеев
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Фото: Елена ДятловаФото: Елена ДятловаФото: Facebook
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Работы по ремонту моста в поселке Ласкино пройдут в течение месяца. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. Ранее сообщалось, что в зависимости от сложности ремонта, работы могу занять порядка 3-6 месяцев

- Дорожники вскрыли асфальт, осмотрели мост, выяснилось, что балки сгнили. Будут полностью разбирать пролетные строения, устанавливать новые балки, - написала Дятлова.

Руководитель министерства отметила, что будет сделано все, чтобы отремонтировать мост «как можно скорее».

- На время ремонта, чтобы обеспечить местным жителям доступ в любую часть поселка, к магазину, на остановку общественного транспорта, через мост будет налажено пешеходное движение. По поводу объезда для транспорта, так как закрытие моста было экстренным, то предложили очевидные варианты – по трассе «Калининград-Мамоново» или по автодороге «Калининград-Мамоново II (пос.Новоселово) Граница Республики Польша». Поручила своим подчиненным посмотреть более короткие варианты объезда, - добавила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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