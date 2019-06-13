2019-06-13T17:30:17+03:00
Общество

Власти Калининграда стали выискивать должников по компенсационному озеленению

Виктор Сергеев
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Власти Калининграда проводят инвентаризацию компенсационного озеленения, которое должны были выполнять в 2016-2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о компаниях и физических лицах, которые получили порубочные билеты с обязательством провести компенсационное озеленение.

- На данный момент мы насчитали 68 должников. Их имена мы обязательно опубликуем, если в течение 30 дней не получим от них вразумительного ответа почему они деревья вырубить - вырубили, а то что положено по закону посадить взамен - не посадили.

А пока всем разослали «письма счастья», - заявили в мэрии, добавив, что, помимо того, что город поимённо узнает своих «героев» ими займутся и комитет муниципального контроля, а «особо злостными» - юридический отдел.

- Кстати, материалы по 12 фактам нарушений условий порубочных билетов уже направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, - заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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