В Калининграде гость задушил хозяина квартиры шарфом

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-13T17:39:44+03:00

Мужчины познакомились в социальных сетях интернета, и один из них пригласил нового приятеля к себе домой

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Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор 26-летнемцу жителю города Светлый. В конце декабря прошлого года парень через социальные сети позгнакомился с мужчиной, который вскоре пригласил его в гости. И вот, когда новые друзья вдвоем находились в квартире на улице 9 Апреля, между ними произошла ссора, переросшая в драку. Гость оказался ловчее, задушил хозяина жилища шарфом. И уходя, на память о своей жертве прихватил банковские карты, телевизор и мобильный телефон, которые нашел в помещении.

- Вину в совершенных преступлениях на первоначальном этапе расследования обвиняемый признавал, однако впоследствии от своих показаний отказался, хотя у него были изъято имущество, похищенное у потерпевшего, - рассказала официальный представитель Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Тем не менее, собранные следственным отделом по Ленинградскому району доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Убийца получил 7 лет и 1 месяц лишения свободы, отбывать которые будет в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU