2019-06-13T18:08:37+03:00
Общество

Для профилактики коррупции: В Калининграде молодым судебным приставам показали камеры СИЗО

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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В Калининграде управление ФССП и УФСИН провели совместное мероприятие по профилактике коррупционных правонарушений среди молодых судебных приставов, недавно принятых на службу.

Как сообщает пресс-служба УФССП, судебных приставов привезли в следственный изолятор №1, где им показали камеры в которых содержатся подозреваемые в совершении преступлений, изолятор временного содержания, камеры в которых ведутся переговоры подозреваемых с представителями следственных органов и адвокатами, также приставы смогли посетить музей учреждения.

- Мероприятие проведено с целью формирования у государственных гражданских служащих ФССП России нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, повышения чувства личной и профессиональной ответственности за совершение уголовно-наказуемых должностных преступлений, а также направленное на профилактику коррупционных преступлений и правонарушений – сообщили в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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