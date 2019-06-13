Для профилактики коррупции: В Калининграде молодым судебным приставам показали камеры СИЗО
В Калининграде управление ФССП и УФСИН провели совместное мероприятие по профилактике коррупционных правонарушений среди молодых судебных приставов, недавно принятых на службу.
Как сообщает пресс-служба УФССП, судебных приставов привезли в следственный изолятор №1, где им показали камеры в которых содержатся подозреваемые в совершении преступлений, изолятор временного содержания, камеры в которых ведутся переговоры подозреваемых с представителями следственных органов и адвокатами, также приставы смогли посетить музей учреждения.
- Мероприятие проведено с целью формирования у государственных гражданских служащих ФССП России нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, повышения чувства личной и профессиональной ответственности за совершение уголовно-наказуемых должностных преступлений, а также направленное на профилактику коррупционных преступлений и правонарушений – сообщили в пресс-службе судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU