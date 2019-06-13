Мэрия Калининграда выясняет, что нужно развивать - трамваи, троллейбусы или электробусы

СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-13T19:49:18+03:00

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В группе мэрии Калининграда в Фейсбуке опубликован опрос, где горожанам предлагается выбрать направление развития общественного транспорта. Вопрос звучит так: как расставить приоритеты мэрии города при планировании будущих расходов на общественный транспорт? И предлагается почему-то только два варианта:

- только трамвай, только троллейбус;

- электробус.

При этом в сообщении, анонсирующем опрос, ставятся акценты на преимущества электробусов и на крайнюю убыточность других экологически чистых видов транспорта.

"Не секрет, что трамвайное сообщение в нашем городе сейчас глубоко убыточно. Ежегодные убытки "Калининград-ГорТранса" от него составляют 105 млн рублей, - сообщается в группе. - Ежегодные убытки от содержания троллейбусов еще выше – 125 млн рублей. На капитальный ремонт трамвайных путей, при условии выполнения мероприятий, позволяющих использование обособленных участков (Советский проспект, проспект Победы, ул. Черняховского, ул. Октябрьская, ул. Дзержинского) нужно 1,25 млрд рублей. На обновление подвижного состава – еще примерно 1,3 млрд рублей (14 трехсекционных вагонов). В то же время многие города в последние годы закупают для себя электробусы. Средняя цена одного электробуса примерно 30 млн рублей. Они современные и экономичные".

Впрочем, горожане пока в электробусы не верят. После трех часов голосования большинство (около 60 процентов) высказались за сохранение трамваев и троллейбусов. Возможно, ситуация сложилась бы по-другому, но первый электробус, который должен был приехать в Калининград своим ходом еще в апреле, до города пока так и не добрался. А уже середина июня.

ИСТОЧНИК KP.RU