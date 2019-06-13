В Домике Канта будут устраивать обеды «по-кантовски»

13 Июнь 23:20 2019-06-13T23:22:18+03:00

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В четверг 13 июня во время рабочего выезда в Озерский район Калининградской области министр культуры и туризма Андрей Ермак рассказал, что сейчас происходит с Домиком Канта в Веселовке. Также министр сообщил, как власти собираются вовлекать этот объект в туроборот.

- Вообще однодневный тур на восток области, если говорить про обзорную экскурсию, идет так: Калининград-Гусев, Гусев-Черняховск, Черняховск-Калининград. С обедом в Черняховске. И вот здесь мы предлагали туроператорам посмотреть в сторону Веселовки, чтобы рассмотреть вариант заезда туда, - пояснил министр. - Все-таки это место связано с довольно известным брендом Калининградской области. Как раз в Веселовке и можно было бы сделать обед: назвать его «обед по-кантовски» или что-нибудь еще в этом духе.

При этом Ермак сообщил, что сделать это можно будет только тогда, когда в Веселовке будет закончено строительство еще двух зданий. Министр также напомнил, что музей пока еще не работает, так как в нем ведется обновление экспозиции из-за смены руководства учреждения.

- Он не работает пока именно как музей Канта. Там пока миксованная экспозиция: то, что осталось от Историко-художественного музея, и то, что попробовал туда привезти Кафедральный собор. Изначально у нас была идея представить Канта как горожанина, а не как философа и ученого. Представить там то, что он любил, что он ел, что он пил, как он гулял-ходил и так далее. Но пока эта концепция не реализована, - добавил Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU