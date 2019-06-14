В Калининграде откроется выставка акварелей Соломона Боима

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-14T09:56:41+03:00

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В Калининградском историко-художественном музее впервые представят выставку работа Соломона Боима, подготовленную к 120-летию художника.

В экспозиции собраны уникальные акварели с видами Москвы и Ленинграда, портреты советских людей, знакомые пейзажи Балтики.

Как рассказали организаторы, большая часть представленной на выставке серии акварелей была приобретена в США у русско-американского коллекционера и возвращена в Россию меценатом, инициатором строительства в Калининграде Музея русской живописи Рустамом Алиевым.

Соломон Боим (1899-1978) – выдающийся российский художник, график, иллюстратор. В годы Великой Отечественной войны был главным художником Политического управления Балтийского флота.

Открытие 14 июня в 17:00. Выставка проработает до 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU