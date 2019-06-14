В Багратионовском районе на территории исправительной колонии построят храм

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-14T10:07:34+03:00

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В калининградской области появится еще один православный храм. На этот раз речь идет о строительстве церкви на территории исправительной колонии строго режима № 13 поселка Славяновка.

Накануне архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим освятил закладной камень на месте, где появится храм в честь священномученника Илариона, архиепископа Верейского.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в ближайшее время начнутся работы по закладке фундамента и возведению строения, рассчитанного на 120 прихожан.

В епархии отметили, что в исправительных учреждениях региона сейчас функционируют 12 культовых объектов христианства, в их числе 5 молельных комнат.

ИСТОЧНИК KP.RU