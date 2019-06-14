2019-06-14T10:39:49+03:00
Общество

Будут пробки: В Калининграде начался ремонт Балтийского шоссе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу начинается ремонт участка Балтийского шоссе - от пересечения с ул. Карташева (плюс 100 метров в сторону Балтийска) до заправки «Лукойла». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- При этом движение будет сохранено в обоих направлениях по одной из полос движения. В перспективе, когда выйдем на интенсивный темп работ, будем рассматривать возможность проведения ремонта, в том числе, и по ночам, - отметил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Олег Кутин.

Дорога будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт должен быть проведён в течение 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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