Пигнеппинг под Калининградом: похищен и убит четырехмесячный поросенок

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-14T11:20:31+03:00

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В полицию Багратионовского района поступило заявление об исчезновении с фермы в поселке Краснозаменское четырехмесячного поросенка породы «крупная белая». Как полагали опечаленные свиноводы, их питомца похитили.

К расследованию поросячьего киднеппинга приступили оперативники угрозыска. Которые вскоре задержали подозреваемого - 29-летнего местного жителя и восстановили всю картину преступления. Оказалось, мужчина еще не так давно сам трудился на означенной ферме. Поэтому смог, не вызывая особых подозрений, заехать на ее территорию на личном автомобиле марки «Пежо». Схватив ничего не подозревавшего кабанчика, похититель затолкал его в багажник машины и отвез к себе домой. Выкуп (между прочим, животное стоит 15 тысяч рублей) решил не требовать, а тут же расправился с несчастной жертвой, пустив ее на мясо.

Вволю полакомиться свининкой похититель не успел – нагрянули полицейские. И теперь в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело с перспективой лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU