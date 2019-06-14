Мэрия: Число желающих работать в новой школе на Аксакова давно превышает количество вакансий

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-14T10:20:02+03:00

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1 сентября на улице Аксакова в Калининграде откроется школа на 1700 мест. Как сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова запись детей в новую школу идет полным ходом. По количеству первоклашек уже сейчас эта начальная параллель должна состоять из 10 классов.

- Решается и вопрос кадрового обеспечения для нового заведения. Число желающих работать в нем давно превышает количество вакансий. С 17 июня начнутся собеседования, которые позволят руководству школы и представителям комитета по образованию выявить из претендентов лучших, - сказала Петухова.

Как заявил глава Калининграда Алексей Силанов, школа должна стать центром социально-культурной жизни микрорайона

- Не только ученики этой школы смогут заниматься здесь. Дети из других образовательных учреждений смогут приходить получать дополнительные образовательные услуги. В школе есть отдельный конференц-зал на 84 места для проведения лекториев, конференций, других встреч, читальный зал на 40 мест с отдельным книгохранилищем. Также в школе будут работать медиатека, большой актовый зал на 624 места, бассейн, современные спортзалы, столовая на 870 посадочных мест. На школьной территории оборудовано футбольное поле с местами для болельщиков. Кроме того, есть площадка для массовых праздников. Дети смогут выбрать занятия по душе: спорт, творчество, искусство, художественная школа, хореография, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU