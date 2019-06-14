В Калининграде отключили электричество в домах на семи улицах

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-14T10:36:38+03:00

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В пятницу в Калининграде без электричества будут дома на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Кронштадская 2-8, ул. Брамса 11-17, ул. Чайковского 13,12-18,27-31, ул. Ш.Руставели 6, ул. Римского-Корсакова 1,5-5а, 7,9,11, ул. Носова 22-26, туп. Зоологический 1,4а.

Работы на проезжей части и на тротуарах продолжаются по улицам Профессора Баранова, Коммунистической, Мусоргского, в Прегольском, на Гостиной, Бородинской, Грига, Тургенева, Орудийной, Радищева, Лесопарковая, Колесная, Брамса, Разина, Карташева, Трибуца, Мира, Багратиона.

ИСТОЧНИК KP.RU