В Калининграде за день 13 июня сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-14T10:39:37+03:00

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В Калининграде четверг, 13 июня стал действительно несчастливым днем для двух пешеходов. Причем оба инцидента произошли в течение менее чем 20 минут.

Сначала в 14 часов 25 минут на улице Пролетарской двигавшийся со стороны улицы Шевченко КИА под управлением 77 – летнего водителя сбил 49-летнего горожанина, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. А уже в 14:41 на улице Гайдара «Ауди» наехал на 44-летнюю женщину, также шедшую по «зебре».

В результате оба пешехода получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU