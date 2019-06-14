В Калининграде видеокамера успела запечатлеть лица своих похитителей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-14T10:48:02+03:00

Как было установлено полицией, аппарат со стены магазина сорвали двое подростков

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В полицию Калининграда обратился представитель одного из городских магазинов. Заявитель сообщил, что с фасада торговой точки сорвали и унесли видеокамеру наружного наблюдения.

Определить личности преступников оказалось в буквальном смысле делом техники. Оперативники угрозыска просто просмотрели видеозаписи на сервере – до него, к счастью, похитители не добрались. И точно: злосчастная камера успела зафиксировать физиономии своих обидчиков. Ими оказались подростки, одному из которых 15 лет, другой – на год старше.

- Несовершеннолетние были вызваны в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Как выяснилось, видеокамеру они намеревались использовать сами. Похищенное имущество было изъято.

Сейчас обоих ворят проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU