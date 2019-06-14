2019-06-14T11:40:55+03:00
Экономика

В Калининградской области назначен новый бизнес-омбудсмен

Виктор Сергеев
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..Фото: Калининградская областная дума
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Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей Калининградской области назначена Светлана Нижегородова. Ее кандидатуру утвердили накануне депутаты Облдумы.

Ранее Нижегородова возглавляла отдел налогового планирования компании «Содружество». Выступая перед депутатами, она пояснила, что собирается усовершенствовать работу бизнес-омбудсмена и обратить особое внимание на защиту малого и среднего бизнеса, а также увеличить количество общественных помощников уполномоченного в муниципалитетах.

Кроме того, в планах расширение числа профессиональных юристов, которые будут оказывать бесплатные услуги предпринимателям, отметила Нижегородова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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