Южнокорейская компания стала резидентом калининградской ОЭЗ

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-14T12:21:07+03:00

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Южнокорейская компания «Мотрекс КЛД» стала резидентом Особой экономической зоны Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, предприятие, учрежденное южнокорейской компанией Motrex, с октября 2018 года работает на калининградском рынке, специализируясь на выпуске комплектующих для автомобилестроения. В статусе резидента ОЭЗ намерено инвестировать 50 млн рублей в дальнейшую локализацию производства и создать не менее 15 новых рабочих мест.

В последние полтора года компания «Мотрекс КЛД» готовила стартовую площадку для локализации производства автомобильных комплектующих на территории России. Сейчас основным покупателем их продукции является завод АВТОТОР. В перспективе компания рассчитывает наладить поставки и другим российским автопроизводителям.

Новый резидент готовится запустить два направления: AV (Air Ventilation) – производство навигационных систем для автомобилей, в которых уже используется программное обеспечение от компании Яндекс, и HVAC (Heating, ventilation and air conditioning) – производство систем кондиционирования для автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU