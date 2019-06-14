Суд обязал администрацию Черняховска построить дорогу к участку многодетной семьи

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-14T12:27:52+03:00

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Суд обязал администрацию Черняховска построить дорогу к участку, который был выделен многодетной семье. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В 2017 году многодетная семья получила бесплатный земельный участок на улице Молодежной для строительства жилья. Однако никакой дороги к участку не было, поэтому семья не смогла построить дом. А местные власти заявили, что не считают целесообразным строить дорогу, так как у них нет денег, да процент освоенности этой улицы небольшой.

Суд с чиновниками не согласился и обязал власти до 1 июля 2020 года обеспечить подъезд к земельному участку многодетной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU