Калининградца осудили за покупку анаболиков

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-14T12:36:22+03:00

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Жителя Калининграда осудили за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

33-летний мужчина решил заняться спортом и заказал себе 24 ампулы анаболиков, содержащие в своем составе сложные эфиры изомера 1-тестостерона. При этом, как установил суд, он знал, что этот препарат запрещен в свободном обороте в России. При получении посылки из Белоруссии, его задержали сотрудники по борьбе с наркотиками.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU