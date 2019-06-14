2019-06-14T13:05:18+03:00
Происшествия

В Калининградской области шторм повалил 84 дерева на областных дорогах

Больше всего досталось Гвардейскому району
Иван МАРКОВ
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Поваленное дерево на трассе у поселка ДружбаПоваленное дерево на трассе у поселка ДружбаФото: Иван МАРКОВ
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Штормовой ветер, обрушившийся вчера на Калининградскую область, повалил 84 дерева на областных дорогах. Об этом в пятницу сообщила министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.

- За 4 часа, что бушевала стихия, на областных дорогах было повалено 84 дерева, - пишет Дятлова. - Больше всех досталось Гвардейскому району - там повалено 54 дерева, в Черняховском районе – 8. Остальные, в основном, на второстепенных дорогах – «Ильичево-Соколовка-Баевка» 2 дерева упало, «Горьковское-Красновка» тоже 2 дерева и так далее. Вчера к ночи все деревья с проезжей части дороги убраны. О том, какой силы был ветер, можно увидеть на фото, где огромное дерево на автодороге «Полесск-Гвардейск-Правдинск» вырвало с корнем и частью асфальтобетонного покрытия. Дорожники восстанавливают поврежденные участки дороги.

К слову, свидетелем шторма вчера стал и корреспондент «Комсомолки», который на отрезке дороги от поселка Дружба до трассы «Калининград-Черняховск» насчитал 17 поваленных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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