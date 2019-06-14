2019-06-14T13:26:03+03:00
Общество

В Калининграде осудили транспортного полицейского, избившего до смерти обидчика сестры

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили бывшего сотрудника транспортной полиции, который избил до смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Полицейский получил сообщение от своей сестры, которая написала, что на нее напали. Мужчина сразу же выехал на место и застал там обидчика сестры. Он повали его на землю, надел наручники и избил. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Присяжные признали подсудимого виновным. Суд отправил его в колонию строгого режима на 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажиропоток «Храброво» за пять месяцев увеличился на 22 процента
В Калининграде полицейские вытащили из Преголи двух тонущих мужчин
За неделю калининградские полицейские раскрыли четыре угона
Каратист из Калининграда выиграл ветеранский Кубок России
КЖД назначила дополнительную электричку в Зеленоградск в воскресенье
В Калининградской области шторм повалил 84 дерева на областных дорогах
Калининградца осудили за покупку анаболиков
Суд обязал администрацию Черняховска построить дорогу к участку многодетной семьи
Южнокорейская компания стала резидентом калининградской ОЭЗ
В Калининградской области назначен новый бизнес-омбудсмен
В Калининграде видеокамера успела запечатлеть лица своих похитителей
В Калининграде за день 13 июня сбили двух пешеходов
В Калининграде отключили электричество в домах на семи улицах
В пятницу в Багратионовске отключат водоснабжение
Мэрия: Число желающих работать в новой школе на Аксакова давно превышает количество вакансий
Пигнеппинг под Калининградом: похищен и убит четырехмесячный поросенок
Будут пробки: В Калининграде начался ремонт Балтийского шоссе
В Багратионовском районе на территории исправительной колонии построят храм
В Калининграде откроется выставка акварелей Соломона Боима
В Багратионовском районе сгорели четыре разобранных автомобиля
В Домике Канта будут устраивать обеды «по-кантовски»
Мэрия Калининграда выясняет, что нужно развивать - трамваи, троллейбусы или электробусы
Для профилактики коррупции: В Калининграде молодым судебным приставам показали камеры СИЗО
В Калининграде гость задушил хозяина квартиры шарфом
Власти Калининграда стали выискивать должников по компенсационному озеленению
Министр: Работы по ремонту моста в поселке Ласкино закончат в течение месяца
В Музей изобразительных искусств передадут работы Кукрыниксов и других художников ХХ века
11 калининградцев выиграли гранты всероссийского конкурса молодежных проектов