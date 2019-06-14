В Калининграде осудили транспортного полицейского, избившего до смерти обидчика сестры

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-14T13:26:03+03:00

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В Калининграде осудили бывшего сотрудника транспортной полиции, который избил до смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Полицейский получил сообщение от своей сестры, которая написала, что на нее напали. Мужчина сразу же выехал на место и застал там обидчика сестры. Он повали его на землю, надел наручники и избил. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Присяжные признали подсудимого виновным. Суд отправил его в колонию строгого режима на 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU