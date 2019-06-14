2019-06-14T13:47:06+03:00
Общество

КЖД назначила дополнительную электричку в Зеленоградск в воскресенье

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На воскресенье 16 июня будет назначен дополнительный поезд в Зеленоградск. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с прогнозируемым увеличением пассажиропотока.

Поезд отправится с Южного вокзала в Зеленоградск в 9:10, из Зеленоградска до Северного вокзала Калининграда в 10:00.

Поезд курсирует со всеми остановками, кроме о.п. Сосновка.

Ранее сообщалось, что дополнительная электричка назначена на субботу 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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