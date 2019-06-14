2019-06-14T14:07:29+03:00
Спорт

Каратист из Калининграда выиграл ветеранский Кубок России

Соревнования прошли в Москве
Александр КАТЕРУША
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Москва приняла Кубок ассоциации киокусинкай России среди ветеранов: на базе столичного центра боевых искусств проводились три турнира одновременно.

Отличился на соревнованиях и представитель Калининграда. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, возрастной категории бойцов от 40 до 44 лет отличился чемпион страны и мира 2019 года Алибек Гаджикурбанов.

Главный тренер калининградского клуба «Самурай» два поединка, победив.

Теперь Алибек готовится к учебно-тренировочному сбору и очередному национальному чемпионату в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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