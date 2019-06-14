Каратист из Калининграда выиграл ветеранский Кубок России
Соревнования прошли в Москве
Изменить размер текста:
Москва приняла Кубок ассоциации киокусинкай России среди ветеранов: на базе столичного центра боевых искусств проводились три турнира одновременно.
Отличился на соревнованиях и представитель Калининграда. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, возрастной категории бойцов от 40 до 44 лет отличился чемпион страны и мира 2019 года Алибек Гаджикурбанов.
Главный тренер калининградского клуба «Самурай» два поединка, победив.
Теперь Алибек готовится к учебно-тренировочному сбору и очередному национальному чемпионату в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU