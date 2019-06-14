СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-14T14:07:31+03:00

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За неделю калининградские полицейские раскрыли четыре угона автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Два угона раскрыли в Черняховском районе, еще по одному в Гусевском и Озерском районах. В двух случаях угонщики не справились с управлением и попали в ДТП, в остальных в автомобилях закончился бензин.

Полицейских задержали четверых подозреваемых, на них завели уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU