В Калининграде полицейские вытащили из Преголи двух тонущих мужчин

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-14T14:16:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде транспортные полицейские вытащили из Преголи двух тонущих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.

Инцидент произошел в среду, 12 июня. Полицейские патрулировали акваторию Преголи между стадионом и «Рыбной деревней» и увидели двух мужчин, которых течением уносило под мост.

Правоохранители сумели поднять их на борт. Как оказалось, один из мужчин пытался достать утопающего, однако сам едва не утонул. Пострадавших передали медикам, полицейских планируют представить к наградам.

ИСТОЧНИК KP.RU