Пассажиропоток «Храброво» за пять месяцев увеличился на 22 процента

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-14T14:51:55+03:00

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Услугами аэропорта «Храброво» с начала года воспользовались 846 017 пассажиров. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних авиалиниях было обслужено 792 049 пассажиров, что на 21 процент больше показателя прошлого года. Пассажиропотока на международных рейсах вырос на 45 процентов - всего было перевезено 53 968 человек.

За пять месяцев в «Храброво» было выполнено 4 201 самолетовылетов, что на 15,2 процента выше аналогичного показателя 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU