Пьяный поляк ездил по городу на советском танке Т-55

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-14T15:21:52+03:00

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ЧП случилось в небольшом польском городке Паенчно, что в 20 километрах от Лодзи. Здесь полицейские задержали 49-летнего мужчину, который раскатывал среди ночи по городским улицам на... танке. Как сообщили в Польском культурном центре в Калининграде, бронемашина оказалась советского производства - Т-55. Где поляк ее взял, не сообщается.

Зато известно, что "танкист" был изрядно подшофе (содержание алкоголя в крови - около промилле). Угробить никого, к счастью, не успел, стрелять тоже не решился. Теперь ему может грозить до восьми лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU