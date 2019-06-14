Россельхознадзор отчитался о задержании в Калининграде 18 кг санкционных персиков
Санкционку в Калининградской области уничтожают регулярно.Фото: Александр КАТЕРУША
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Рейд по торговым точкам Калининграда провели сотрудники регионального Управления Россельхознадзора и полицейские.
- Была выявлена подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба ведомства.
Так были задержаны инжирные персики, испанского происхождения. Речь идет о партии общим весом около 18 кг.
- Подкарантинная продукция в количестве более 18 кг изъята и уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Калининградской области, - отчитались в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU