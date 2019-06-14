Россельхознадзор отчитался о задержании в Калининграде 18 кг санкционных персиков

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-14T17:29:02+03:00

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Рейд по торговым точкам Калининграда провели сотрудники регионального Управления Россельхознадзора и полицейские.

- Была выявлена подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба ведомства.

Так были задержаны инжирные персики, испанского происхождения. Речь идет о партии общим весом около 18 кг.

- Подкарантинная продукция в количестве более 18 кг изъята и уничтожена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Калининградской области, - отчитались в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU